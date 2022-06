PEP 2022 : A la découverte de la mosaïque

PEP 2022 : A la découverte de la mosaïque, 26 juillet 2022, . PEP 2022 : A la découverte de la mosaïque



2022-07-26 – 2022-07-26 Description

Au Buffet de la gare, tous les murs sont recouverts de mosaïque ! Lors de ce stage, tu visiteras ce lieu emblématique de Saint-Quentin, puis tu découvriras l’art de la mosaïque pour devenir un véritable expert en la matière ! Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite Billet non remboursable Départ de visite devant le Buffet de la Gare Description

Au Buffet de la gare, tous les murs sont recouverts de mosaïque ! Lors de ce stage, tu visiteras ce lieu emblématique de Saint-Quentin, puis tu découvriras l’art de la mosaïque pour devenir un véritable expert en la matière ! Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite Billet non remboursable Départ de visite devant le Buffet de la Gare Description

Au Buffet de la gare, tous les murs sont recouverts de mosaïque ! Lors de ce stage, tu visiteras ce lieu emblématique de Saint-Quentin, puis tu découvriras l’art de la mosaïque pour devenir un véritable expert en la matière ! Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite Billet non remboursable Départ de visite devant le Buffet de la Gare dpat dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville