Théâtre de Corbeil-Essonnes, le jeudi 21 avril à 20:30

De la protestation à la célébration, la chorégraphe Joanne Leighton collecte depuis plus de dix ans des photographies de rassemblements. Cet atlas est le point de départ de [People United](https://www.theatre-corbeil-essonnes.fr/saison-2021-2022/people-united), qui, après 9000 Pas et Songlines, vient clore une trilogie dédiée aux mouvements universels. Neuf danseurs se fondent dans la peau de ces clichés authentiques et capturés sur le vif. Tendres ou provocants, abrités ou exposés, entre chaos et immobilité, leurs corps font émerger un langage physique, familier et partagé. Agenda source : [www.m-essonne.fr](https://www.m-essonne.fr) Prendre la main de l’autre, lever son poing, s’enlacer, célébrer… Théâtre de Corbeil-Essonnes 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T22:00:00

