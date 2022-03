People United par Joanne Leighton – WLDN La Condition Publique – Roubaix, 1 avril 2022, Roubaix.

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 1 avril à 19:00

**La représentation des extrêmes** Depuis plus de dix ans, la chorégraphe Joanne Leighton collecte avec minutie des photographies de rassemblements. De la fête à la protestation, d’un continent à un autre, près d’un millier d’images compose ce corpus, devenu le point de départ de People United. “Je suis intéressée par ces instants durant lesquels les hommes et les femmes se rassemblent en tant qu’individu pour participer collectivement à l’acte de manifester, que ce soit en signe de protestation ou en signe de célébration. Au fil du temps, en observant des photographies de ces instants, j’ai noté un langage physique commun, une forme de répétition d’un langage corporel universel et collectif. Ce langage est construit autour d’actions dans lesquelles le corps est engagé de façons très diverses : toucher, supporter, accompagner, retenir, tirer, pousser, jeter, courir, embrasser… ” Joanne Leighton Après 9000 Pas (2015) et Songlines (2018), cette nouvelle création qui pose nos gestes comme fondation du collectif, vient clore une trilogie dédiée aux mouvements universels. Qu’il s’agisse d’une scène de liesse ou d’une fête de famille, d’une manifestation publique ou d’un groupement citoyen, neuf danseurs singuliers se fondent dans la peau de ces clichés et redonnent chair à ces images toujours authentiques, brutes et capturées sur le vif. Dans le cadre du festival Le Grand Bain du Gymnase CDNC

Plein Tarif : 10€ Tarif réduit : 8€ Tarif Super réduit : 5€

Dans le cadre de la saison Urbain.es, la Condition Publique est partenaires de plusieurs spectacles programmé par le Gymnase CDCN et les accueille à l’occasion de leur festival Le Grand Bain.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T20:00:00