PEOPLE UNITED Le Mans, 10 mai 2022, Le Mans.

PEOPLE UNITED Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

2022-05-10 20:00:00 – 2022-05-10 21:30:00 Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins

Le Mans Sarthe

Neuf interprètes s’empareront de photographies de manifestations de foule prises aux quatre coins du monde pour les animer, les métamorphoser en une matière vivante, souple et sensible et questionner, dans cette chorégraphie à grande échelle signée Johann Leighton, ce qu’est un corps qui s’engage…

JOANNE LEIGHTON

+33 2 43 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/people-united

