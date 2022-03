People United – Joanne Leighton – WLDN Théâtre de Corbeil-Essonnes, 21 avril 2022, Corbeil-Essonnes.

People United – Joanne Leighton – WLDN

Théâtre de Corbeil-Essonnes, le jeudi 21 avril à 20:30

People United – Joanne Leighton – WLDN – Théâtre de Corbeil-Essonnes. Prendre la main de l’autre, lever son poing, s’enlacer, célébrer… De la protestation à la célébration, la chorégraphe Joanne Leighton collecte depuis plus de dix ans des photographies de rassemblements. Cet atlas est le point de départ de People United, qui, après 9000 Pas et Songlines, vient clore une trilogie dédiée aux mouvements universels. Neuf danseurs se fondent dans la peau de ces clichés authentiques et capturés sur le vif. Tendres ou provocants, abrités ou exposés, entre chaos et immobilité, leurs corps font émerger un langage physique, familier et partagé. Distribution : Chorégraphie et direction : Joanne Leighton Artistes chorégraphiques : Lauren Bolze, Marion Carriau, Alexandre da Silva, Marie Fonte, Yannick Hugron, Philippe Lebhar, Maureen Nass, Thalia Provost, Bi-Jia Yang Assistante : Marie Fonte Design Sonore : Peter Crosbie Costumes : Alexandra Bertaut Scénographie lumineuse : Sylvie Mélis Scénographie : Joanne Leighton Régisseur général : François Blet “Le contexte échappe à la certitude, ne laissant que le spectacle, enivrant, d’un groupe humain organique et solidaire” Mouvement Lien billetterie : [[https://web.digitick.com/people-united-wldn-joanne-leighton-spectacle-theatre-de-corbeil-essonnes-salle-jarry-21-avril-2022-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg101-ri8064719.html](https://web.digitick.com/people-united-wldn-joanne-leighton-spectacle-theatre-de-corbeil-essonnes-salle-jarry-21-avril-2022-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg101-ri8064719.html)](https://web.digitick.com/people-united-wldn-joanne-leighton-spectacle-theatre-de-corbeil-essonnes-salle-jarry-21-avril-2022-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg101-ri8064719.html) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

De 5 à 15€

Prendre la main de l’autre, lever son poing, s’enlacer, célébrer…Célébrez une joyeuse protestation et au cœur d’une chorégraphie plus qu’humaine !

Théâtre de Corbeil-Essonnes 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T21:45:00