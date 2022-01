People United – Joanne Leighton La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 1 avril

Cet atlas photographqiue est le point de départ de _People United_, qui après _9000 Pas et Songlines_ vient clore une trilogie dédiée aux mouvements universels. Qu’il s’agisse d’une scène de liesse ou d’une fête de famille, d’une manifestation publique ou d’un groupement citoyen, neuf danseurs se fondent dans la peau de ces clichés authentiques et capturés sur le vif. Leurs corps font émerger un vocabulaire physique tantôt cathartique, tantôt ludique, mais toujours familier et partagé.

10€ / 8€ / 5€

De la protestation à la célébration, la chorégraphe Joanne Leighton collecte depuis plus de dix ans des photographies de rassemblements. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

2022-04-01

