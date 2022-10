Pentures et sculptures Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne Pour Françoise Colonna, sa peinture engage son être tout entier, sa sensibilité, ses émotions, ses pulsions dans un geste rythmé qui laisse advenir l’aléatoire et l’imprévu. Elle aime travailler la matière en des strates qui nourrissent la toile, jouer avec les ombres et les lumières, se laisser surprendre par l’alchimie des couleurs. Ce qui l’importe est la force de l’interprétation du sujet.



Pour Annie Feray, pétrir la terre, directement avec ses mains, a quelque chose de sensuel et d’apaisant. Partir d’un matériau élémentaire et laisser la magie agir pour aboutir à une création figurative ou non, voulue ou non. Les mains ont quelques fois leur vie propre indépendantes de la volonté. Exposition des artistes Françoise Colonna, peintre et Annie Feray, sculptrice,à la galerie Azimut sergebidin@yahoo.fr +33 6 46 01 70 62 Galerie Azimut 1 bis Rue Matheron Aix-en-Provence

