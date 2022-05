PENTECOTE A LUNEL Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Lunel

PENTECOTE A LUNEL Lunel, 6 juin 2022, Lunel. PENTECOTE A LUNEL Lunel

2022-06-06 – 2022-06-06

Lunel Hérault Après deux ans d’absence en raison du contexte sanitaire, la Pentecôte revient à Lunel ce lundi 6 juin 2022.

Au programme : un grand marché dans le cœur de Lunel, une foire aux bestiaux sur l’avenue Victor Hugo et une fête foraine sur l’esplanade Roger Damour (le marché aux puces ne sera donc pas maintenu le samedi 4 juin en raison de l’installation des forains). Après deux ans d’absence en raison du contexte sanitaire, la Pentecôte revient à Lunel ce lundi 6 juin 2022.

Au programme : un grand marché dans le cœur de Lunel, une foire aux bestiaux sur l’avenue Victor Hugo et une fête foraine sur l’esplanade Roger Damour (le marché aux puces ne sera donc pas maintenu le samedi 4 juin en raison de l’installation des forains). +33 4 67 87 83 00 Après deux ans d’absence en raison du contexte sanitaire, la Pentecôte revient à Lunel ce lundi 6 juin 2022.

Au programme : un grand marché dans le cœur de Lunel, une foire aux bestiaux sur l’avenue Victor Hugo et une fête foraine sur l’esplanade Roger Damour (le marché aux puces ne sera donc pas maintenu le samedi 4 juin en raison de l’installation des forains). ©Ville de Lunel

Lunel

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lunel Autres Lieu Lunel Adresse Ville Lunel lieuville Lunel Departement Hérault

Lunel Lunel Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunel/

PENTECOTE A LUNEL Lunel 2022-06-06 was last modified: by PENTECOTE A LUNEL Lunel Lunel 6 juin 2022 Hérault Lunel

Lunel Hérault