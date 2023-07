« Relief » : la voix d’Amandine Bontemps et ses propres compositions Pente d’eau de Montech Montech, 17 septembre 2023, Montech.

« Relief » : la voix d’Amandine Bontemps et ses propres compositions Dimanche 17 septembre, 18h00 Pente d’eau de Montech Gratuit. Entrée libre.

Pour Amandine Bontemps, une artiste lyrique passionnée d’éclectisme et de création, « Relief » offre une occasion unique de donner librement voix à ses propres compositions. À l’image des compositeurs mélodistes du début du XXe siècle tels que Debussy, Poulenc et Ravel, Amandine accorde une égale importance aux trois éléments constitutifs de ses chansons : la poésie, la musique et la voix. Elle n’hésite cependant pas à puiser son inspiration dans la musique contemporaine, créant ainsi des contrastes inattendus et inédits.

Ses textes lyriques en français décrivent avec profondeur des moments, des paysages, des souvenirs et des émotions, dans une langue à la fois évocatrice, fantasque, féminine et moderne. Pour accompagner ses mots, elle compose une musique qui fusionne différents styles musicaux qu’elle affectionne : la chanson francophone, bien sûr, mais également la musique classique, en particulier la mélodie française et le baroque, ainsi que les musiques improvisées, le jazz, la musique électronique, le rock, la comédie musicale, la pop et même le disco.

Amandine Bontemps : chant, texte, musique, arrangements.

Malo Evrard : batterie, percussions, chœurs.

George Sorey : contrebasse, basse électrique, chœurs.

Grégoire Aguilar : piano, claviers, chœurs.

Pente d’eau de Montech 21 rue de l’usine, 82700 Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 16 32 http://www.pentedeaudemontech.fr Le site de la pente d’eau de Montech, inscrit dans un projet de valorisation touristique lancé en 2015 par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne et VNF, a été officiellement inauguré en 2021 et a déjà conquis de nombreux visiteurs venus le découvrir.

Ce lieu exceptionnel met en valeur un patrimoine unique lié au tourisme fluvial et aux trésors industriels le long du Canal des Deux Mers. À partir du nouvel office de tourisme intercommunal, installé dans l’ancienne papeterie, les visiteurs peuvent se promener le long du canal latéral à la Garonne sur une distance de 2,7 km, à la découverte d’un site à la fois naturel et technique, offrant une expérience inattendue.

La machine de la pente d’eau a été restaurée et arbore désormais des couleurs vives, inspirées du mouvement artistique Memphis, lui donnant une allure moderne et dynamique.

En été, un espace muséographique installé à bord d’une péniche Freycinet accueille le public pour une immersion captivante au cœur des secrets de cette incroyable mécanique. Découvrez l’histoire de cet ouvrage magnifique qu’est la Pente d’eau de Montech ! Parking sur le site de la papeterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

©Barbara Olmos