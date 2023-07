Pentathlon en famille : La tête et les jambes Bibliothèque Benjamin Rabier Paris, 22 juillet 2023, Paris.

Le samedi 22 juillet 2023

de 11h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Les bibliothécaires du 12e et 19e arrondissement de Paris concoctent un pentathlon sportif et ludique autour de la lecture et du livre destiné au jeune public. Au programme un ensemble d’épreuves : des quiz, des portraits chinois sur les sportifs et les records, des jeux de mots, de fourchelangue, de citations, des épreuves d’agilité : des relais de piles de livres, des courses de chariots…

Ce rallye pentathlon se déroule sur une journée et se termine par une ultime épreuve avec une surprise à gagner chez le libraire partenaire : la librairie La Caverne des BD (12e) ou la librairie Vignette (19e).

Un « pass » vous sera remis dans l’une des bibliothèques participantes.

Participez et venez nombreux dans les bibliothèques : Crimée, Hergé, Benjamin Rabier, Hélène Berr, St-Eloi et Diderot ; et au Bassin de la Villette (19e).

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33142093124 bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr https://www.facebook.com/biblirabier/ https://www.facebook.com/biblirabier/

Freepik La tête et les jambes