Pent Järve Trio Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque, 1 décembre 2021, Paris.

Pent Järve Trio

Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque, le mercredi 1 décembre à 20:00

**Pent Järve Trio** s’est réuni en 2016 dans le but de composer, enregistrer et jouer sa propre musique. La plupart des compositions sont écrites par Pent, mais le trio travaille ensemble pour créer les meilleurs sons et arrangements possibles afin de produire de la musique de qualité. Le groupe est composé de jeunes musiciens talentueux tous actifs sur la scène musicale estonienne. Le premier album du groupe „Kalamaja Session“ est sorti au printemps 2018. Cet album a reçu beaucoup de retours positifs et cela a motivé le trio à écrire et à jouer davantage de nouveaux morceaux. Le deuxième album du groupe intitulé « 3+2 » sort en mai 2021. La musique de Pent Järve Trio s’oriente aujourd’hui vers la légèreté et davantage d’improvisation. Le trio ne puise son inspiration que dans la bonne musique quel que soit le genre, et c’est cette musique qu’il aimerait offrir à son public. **Organisateutrs:** Ambassade d’Estonie Paris avec le partenariat avec le Centre Tchèque de Paris/ Paris-Prague Jazz Club dans le cadre de JAZZYCOLORS 2021

4 euros étudiants et retraités, 6 euros les adultes Billets à acheter sur place le jour du concert

Concert dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021

Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris



2021-12-01T20:00:00 2021-12-01T21:30:00