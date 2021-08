Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille PENT JÄRVE TRIO Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cité de la musique, le lundi 29 novembre à 20:30

Raimond Mägi est connu pour ses propres compositions. Hans Kurvits est l’un des batteurs de session les plus demandés d’Estonie. Pent est l’auteur de la plupart des compositions et a contribué, en tant que leader et en tant que sideman, à de nombreux collectifs musicaux. Le nouvel album du groupe intitulé « 3+2 » sorti en mai 2021 s’oriente vers la légèreté et davantage d’improvisation. PENT JÄRVE (GUITARE) , RAIMOND MÄGI (BASSE) , HANS KURV I T S (BATTERIE)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

2021-11-29T20:30:00 2021-11-29T23:00:00

