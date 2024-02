Pensons et préservons la biodiversité! Montceau-les-Mines, jeudi 4 avril 2024.

Sur une journée, pensez et préservez la biodiversité !

Au programme Un forum d’animations et de rencontres (stands d’exposition et d’ateliers ludiques, informatifs, interactifs et participatifs en salle Bourdelle et aussi des mini conférences).

En soirée, une conférence sera donnée gracieusement par Frédéric SÉVELINGE, professeur agrégé en SVT au Lycée La Prat’s, formateur scientifique à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Le thème Biodiversité et santé.

La conférence sera suivie d’un débat.

Avec le Rotary, et le CPIE Pays de Bourgogne, le soutien de la Ville et avec la participation active des établissements scolaires mais aussi des entreprises et des associations de la Communauté urbaine. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 09:00:00

fin : 2024-04-04

L’Embarcadère Place des Droits de l’Homme

Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté michel.baussier@gmail.com

