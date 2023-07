« Jamais sans toit, ni toi » Pension de Famille Lou Recantou Marguerittes Catégories d’Évènement: Gard

Marguerittes « Jamais sans toit, ni toi » Pension de Famille Lou Recantou Marguerittes, 31 juillet 2023, Marguerittes. « Jamais sans toit, ni toi » 31 juillet – 10 août Pension de Famille Lou Recantou Une semaine d’ateliers d’écriture,de mise en voix et en images afin de partager autour d’une thématique qui est chère aux résidents de la pension de famille : l’importance du toit mais aussi du contact humain. Pension de Famille Lou Recantou 5 avenue Ferdinand Pertus 30320 MARGUERITTES Marguerittes 30320 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T17:30:00+02:00

