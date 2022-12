Séjour de vacances apprenantes à Fort Mahon pour 21 sportifs éclairés Pension de famille, 1 août 2021, Fort-Mahon-Plage.

Séjour de vacances apprenantes à Fort Mahon pour 21 sportifs éclairés 1 et 14 août 2021 Pension de famille

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Pension de famille 77 rue Gounod 80120 Fort Mahon Plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France

Les sportifs éclairés âgés de 13 à 17 ans seront conviés à découvrir le littoral de Baie de Somme et du parc naturel du Marquenterre sur un Henson, la mytiliculture et les phoques de la Baie d’Authie. Ils pourront admirer la région vue du ciel par un baptême de l’air et ils auront à cœur d’élargir leurs connaissances culturelles par la visite du Château Fort de Rambures, construit au temps de Guillaume le Conquérant et qui servit d’abri aux populations durant la guerre de 100 ans, et dont on peut admirer la roseraie renommée. Les sportifs éclairés s’exerceront à de nouvelles pratiques : accrobranches, kayak, paddle et char à voile tout en renforçant les compétences scolaires pour bien préparer leur rentrée encadrés par une équipe d’animateurs compétents et avec l’aide d’intervenants diplômés dans un cadre agréable et sécurisé répondant aux exigences sanitaires en vigueur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T13:00:00+02:00

2021-08-14T16:30:00+02:00