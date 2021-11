“Pension complète” Théâtre des Grottes, 24 novembre 2021, Genève.

“Pension complète”

du mercredi 24 novembre au samedi 4 décembre à Théâtre des Grottes

Compagnie Art-Ken-Ciel présente Du 24 novembre au 4 décembre 2021 – 10 représentations Une pièce de Pierre Chesnot Mise en scène de Fabienne Daude Que se passe-t-il, quand depuis dix ans, on fait croire à sa femme que pour des raisons professionnelles on descend toujours à l’hôtel Mimosa alors que celui-ci n’existe pas, et qu’en réalité, on va retrouver sa maîtresse dont le mari est commandant d’un sous-marin nucléaire, et qu’il est absent des mois entiers? Mais surtout, que fait-on quand sa femme décide inopinément de venir vous rejoindre, à l’heure, où avec les avions les distances deviennent si courtes et le temps pour rétablir une situation raccourci de plus en plus vite? C’est ce qui arrive à Jean-François Moncey, pour le plus grand plaisir du public. Réservation par sms ou whatsapp au +4178.748.39.43 ou [https://www.artkenciel.ch/](https://www.artkenciel.ch/) Ouverture de la caisse et de petite restauration 1h avant le spectacle Places non numérotées Facebook: AKCtheatre

Plein tarif: chf 25.- ; Avs/Chômeurs/Etudiants: chf 20.-

Une pièce de théâtre de Pierre Chesnot.

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève



