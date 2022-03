Pension Complète par les Tréteaux de Bergerac Bergerac, 7 avril 2022, Bergerac.

Pension Complète par les Tréteaux de Bergerac Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac

2022-04-07 20:30:00 – 2022-04-07 Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson

Bergerac Dordogne Bergerac

12 12 EUR La troupe de théâtre des Enfants de France de Bergerac ‘ Les Tréteaux de Bergerac ‘, troupe de comédiens amateurs crée en 1996, présente l’adaptation d’une comédie en 2 actes de

Mr Pierre CHESNOT qui s’intitule ‘ PENSION COMPLÈE ‘, comédie aux nombreux chassés-croisés, quiproquos, situations cocasses :

‘ Comment fait-on, dans la panique la plus totale, pour transformer la très belle villa de la Côte d’Azur de sa maitresse en hôtel, parce que votre femme arrive et que depuis dix ans vous lui faites croire que vous descendez, pour raison professionnelle, dans un hôtel qui n’existe pas…… ‘

Rires, rebondissements assurés dans cette comédie bien enlevée par les 10 comédiens de la troupe qui s’en donne à cœur joie pour le plus grand plaisir du public.

Enfants de France

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides