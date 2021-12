Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Penser les migrations avec les sciences sociales Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Penser les migrations avec les sciences sociales Marseille 1er Arrondissement, 23 septembre 2021, Marseille 1er Arrondissement. Penser les migrations avec les sciences sociales Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2021-09-23 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-23 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Etudiants A la lumière de leurs recherches sur l’accueil et la protection des personnes exilées, elles invitent les adolescent-e-s à explorer les différentes étapes de l’enquête sociologique : exploration thématique, travail bibliographique, questionnements de recherche, collecte des données, analyse et diffusion.

Sur réservation. Trois jeunes chercheuses en sociologie proposent au public lycéen une immersion dans les coulisses de la recherche. accueil-bmvr@marseille.fr +33 4 91 55 90 00 http://www.bmvr.marseille.fr/ A la lumière de leurs recherches sur l’accueil et la protection des personnes exilées, elles invitent les adolescent-e-s à explorer les différentes étapes de l’enquête sociologique : exploration thématique, travail bibliographique, questionnements de recherche, collecte des données, analyse et diffusion.

Sur réservation. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-09-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Provence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de MarseilleProvence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement