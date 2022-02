Penser les droits humains du Futur – Réinventer les droits humains UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 9 rue Mahler,75 004 Paris, 10 mars 2022, Paris.

_Cycle de conférences co-organisé par la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et les universités Paris-Saclay et Paris 1 Panthéon-Sorbonne_ CYCLE DE CONFÉRENCES « LES DROITS HUMAINS DU FUTUR, LE FUTUR DES DROITS HUMAINS » ——————————————————————————— ### « PENSER LES DROITS DU FUTUR – RÉINVENTER LES DROITS HUMAINS » Conférence organisée par KARINE ABDEREMANE (KARINE ABDEREMANE (Institut d’Études de Droit Public – IEDP) & FLORENCE BELLIVIER (Institut de recherche juridique de la Sorbonne – IRJS) ### 10 mars 2022 – 17h30 à 19h30 **Amphithéâtre Dupuis, Centre Mahler Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 9 rue Mahler, 75 004 Paris** « Le droit peut-il sauver l’humanité, en protégeant le climat et en éradiquant la pauvreté ? » C’est avec la force percutante de cette question posée par Diane Roman dans son dernier ouvrage (La cause des droits, Ecologie, progrès social et droits humains, Dalloz, 2022) que nous ouvrons le cycle de conférences en l’honneur du centenaire de la FIDH. Alors que, hier, l’un des premiers dirigeants de la FIDH, René Cassin, défendait la déclaration universelle des droits de l’homme comme « la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l’humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d’êtres humains ont été victimes à travers des siècles », l’urgence climatique, aujourd’hui, et les bouleversements des écosystèmes qu’elle implique, représentent une menace planétaire mais aussi un défi pour l’avenir de la justice et de l’universalité des droits humains. Les enjeux théoriques et pratiques de ces transformations du droit et de la pratique judiciaire seront mis en lumière par le dialogue entre l’analyse académique, l’expertise de la FIDH et l’expérience des personnes qui, dans le monde, pensent, combattent et, selon l’expression de Diane Roman, « réinventent les droits humains ». **Prochaines conférences dans le cadre du centenaire de la FIDH :** **le 30 mars :** Droit à l’exil : pour une liberté universelle de circulation **le 13 mai :** Le futur de l’universalité des droits humains et “l’argument culturel” **le 25 mai :** L’avenir des droits économiques et sociaux **le 17 juin :** L’avenir du droit aux biens essentiels **le 23 juin (date à confirmer) :** Le droit à la sécurité a-t-il un avenir ? **le 24 novembre ou le 1er décembre :** Journée d’étude sur La contribution des ONG à la formation du droit international des droits humains **le 8 décembre :** Réinventer l’humain dans l’interdépendance – droits humains, humanisme et postmodernité **Plusieurs autres conférences et évènements sont organisés par les étudiants du M1 Droit international et européen – Parcours général** qui se dérouleront au cours de l’année : Réalisation de podcasts sur “le droit à la vérité”: l’exemple des lanceurs d’alerte, la préparation d’un procès fictif sur l’affaire Amesys Natixis, réalisation d’une vidéo sur “multinationales et droits humains : quel encadrement juridique ?”, organisation de deux conférences : **Le 10 mai :** “le droit à l’avenir” des populations déplacées pour des raisons environnementales. L’avenir du droit à l’asile à l’aune de l’urgence climatique **Date à venir :** L’avenir de la justice internationale, “Regards portés sur une intervention en contexte de génocide : le cas du Rwanda. Enseignements pour le futur”. Retrouvez le programme dans Colloque 2022 : [[https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/recherche/manifestations-scientifiques](https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/recherche/manifestations-scientifiques)](https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/recherche/manifestations-scientifiques)

