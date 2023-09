Penser le processuel | Artistes membres de La Condamine Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 28 février 2024, Paris.

Le mercredi 28 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Exposition « Penser le processuel » du 26 février au 15 mars 2024. Vernissage et présentation publique le mercredi 28 février à 19h.

Penser le processuel – Ou comment figurer la transformation

La transformation échappe à toute assignation, et à ce titre, elle se tient à l’écart de notre conception ontologique du réel, où toutes les choses sont pensées comme séparées et discontinues. La transition, ou le passage d’un état à un autre, n’a pas été promue par la pensée européenne trop ancrée sur « l’Etre ». Par conséquent, nous sommes peu outillés pour penser le changement, le processus, le processuel, le passage global d’une situation à une autre. Se libérer des notions de début et de fin, de causalité et de finalité, pour se rendre davantage disponible à l’immanence du monde en mouvement, serait-ce un défi lancé aux artistes permettant d’accroitre nos ressources culturelles ? Dans cette démarche, comment l’art peut-il nous rendre sensible le passage de la neige à l’eau ? Aurait-il la capacité de nous faire percevoir l’indistinct et le discret qui se trouve entre le « il y a » et le « il n’y a pas » ?

Les artistes exposés seront sélectionnés par un jury spécialement composé, après qu’un appel à candidatures ait été lancé en juillet 2023. Annonce des artistes sélectionnés en novembre 2023.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Artistes membres de La Condamine