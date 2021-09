Bordeaux La MÉCA Bordeaux, Gironde Penser le contemporain : Sara Sadik et Mehdi Derfoufi La MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Penser le contemporain : Sara Sadik et Mehdi Derfoufi La MÉCA, 29 septembre 2021, Bordeaux. Penser le contemporain : Sara Sadik et Mehdi Derfoufi

La MÉCA, le mercredi 29 septembre à 14:00

« Penser le contemporain » ————————– **Cycle de rencontres conçu en collaboration avec Magali Nachtergael, professeure en littérature contemporaine, Université Bordeaux-Montaigne** « Penser le contemporain » rassemble un ou une artiste dont le travail est présenté au Frac et un chercheur ou une chercheuse autour d’une problématique spécifique en prise avec la société contemporaine. Chacun présente un aspect de sa recherche et de son travail afin, par cette mise en commun, de créer le contexte d’une rencontre et permettre un dialogue entre les invités et le public. L’objectif des rencontres est de poser un regard sur le présent et d’éclairer, le temps de l’échange, un monde souvent marqué par le chaos et les contradictions. **L’ensemble intitulé “**_**Le monde chico**_**” (2018) est présenté dans la Jetée au 6ème étage du Frac du 17 septembre 2021 au 29 janvier 2022.** _Le monde chico_ est un ensemble composé de 5 œuvres qui décrit une ville dans les nuages dotée des dernières avancées technologiques ; elle a été conçue pour accueillir des volontaires maghrébo-descendants invités à créer une nouvelle société représentant la « smala terrienne ». _Le monde chico_, dont l’esthétique hybride empruntant au gaming, aux mangas, au rap, au parler populaire, se veut comme une éventuelle solution au sentiment d’exclusion des jeunes des grands ensembles.

Gratuit sur présentation d’un billet d’exposition dans la limite des places disponibles

Conférence “Penser le contemporain : Sara Sadik et Mehdi Derfoufi” le mercredi 29 septembre à 14h au Frac à la MÉCA La MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La MÉCA Adresse 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La MÉCA Bordeaux