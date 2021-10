Douai Tandem Scène nationale Douai, Nord “Penser la politique avec Shakespeare” par François Ost, Philippe Raynaud, Gil Delannoi Tandem Scène nationale Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

“Penser la politique avec Shakespeare” par François Ost, Philippe Raynaud, Gil Delannoi Tandem Scène nationale, 1 janvier 2022, Douai. “Penser la politique avec Shakespeare” par François Ost, Philippe Raynaud, Gil Delannoi

Tandem Scène nationale, le samedi 1 janvier 2022 à 20:00

Peut-on parler d’une philosophie politique de Shakespeare ? Peut-on déceler dans son œuvre des thèses sur le bien ou le juste, sur les fondements du pouvoir ou une réflexion à propos de la domination des faibles par les puissants ? L’univers de Shakespeare témoigne au contraire de la violence et du désordre des passions. Ses pièces mettent en évidence une action politique qui ne se prévaut d’aucun calcul des moyens et des fins et qui se heurte à l’indétermination énigmatique du réel. Comment expliquer dès lors son influence considérable sur la perception du peuple britannique dans son rapport au pouvoir et au gouvernement, au point qu’on ait pu dire que la constitution anglaise était le théâtre de Shakespeare ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Peut-on parler d’une philosophie politique de Shakespeare ? Peut-on déceler dans son œuvre des thèses sur les fondements du pouvoir ou une réflexion sur la domination des faibles par les puissants ? Tandem Scène nationale place du Barlet Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-01T20:00:00 2022-01-01T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu Tandem Scène nationale Adresse place du Barlet Douai Ville Douai lieuville Tandem Scène nationale Douai