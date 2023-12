Penser la philosophie à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Dominique Jouault, professeure de philosophie, vous propose d’aborder un concept philosophique ou de mettre en lumière un philosophe et d’échanger autour de la thématique proposée.

Madame Jouault, professeure de philosophie, est déjà intervenue plusieurs fois à la bibliothèque et a abordé les thèmes suivants : Kant et la morale, Le bonheur et le stoïcisme de Marc Aurèle, La hiérarchie dans la pensée de Pascal.

En ce début d’année 2024, elle revient pour aborder Ruse et politique dans la pensée de Machiavel. Cette conférence sera suivie d’un moment d’échanges avec le public.

Entrée libre

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©wikipedia