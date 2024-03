Penser la matérialité ensemble 1/2 Salon Roseraie 2 Lyon, jeudi 27 juin 2024.

Penser la matérialité ensemble 1/2 Wolfram KLOPPMANN, Aleksandra LIPINSKA Jeudi 27 juin, 11h00 Salon Roseraie 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-27T11:00:00+02:00 – 2024-06-27T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-27T11:00:00+02:00 – 2024-06-27T12:30:00+02:00

Si, au cours des dernières décennies, l’histoire de l’art a reconnu l’importance de la matérialité des œuvres d’art, elle est encore en quête d’outils et d’approches appropriés pour appréhender son rôle spécifique. La reconnaissance du fait qu’une œuvre d’art est un objet matériel, produit d’une manipulation habile de substances naturelles, conduit à la conclusion évidente qu’elle peut et doit être examinée à l’aide des méthodes des sciences naturelles. C’est ce que fait fondamentalement Technical Art History en réunissant les sciences appliquées, la conservation et l’histoire de l’art. Par conséquent, l’examen d’artefacts à l’aide d’une boîte à outils des méthodes scientifiques en expansion et perfectionnement continuels est devenu une procédure standard dans les musées (bien financés) et dans la pratique de la conservation, principalement à des fins d’authentification, d’attribution et de datation, mais aussi pour donner un aperçu des technologies historiques ou des connexions transculturelles.

Pourtant, à l’exception de certains projets phares, l’histoire de l’art universitaire a rarement accès à l’examen technique ou, si elle y a accès, ses résultats sont rarement intégrés dans l’argumentation de l’histoire de l’art et dans la présentation de l’art. Bien que la plupart des expositions actuelles incluent des résultats d’examens techniques, ceux-ci sont symptomatiquement souvent présentés séparément du récit principal de l’exposition. Cela s’explique par le fait que la matérialité des œuvres d’art est encore rarement considérée de manière transdisciplinaire « en cohabitation » par tous les acteurs impliqués à tous les stades de l’enquête: depuis la formulation d’une question de recherche, en passant par l’examen, l’interprétation des résultats, leur présentation, jusqu’à l’élaboration de nouvelles questions qui en découlent.

Le caractère théorique dominant de l’enseignement universitaire de l’histoire de l’art peut être identifié comme l’une des raisons de cette lacune. À l’exception de quelques programmes spécialisés, la plupart des historiens de l’art ne disposent pas, dans le cadre de leur formation universitaire, des connaissances de base nécessaires à une coopération fructueuse avec les spécialistes des sciences naturelles et les conservateurs. Ces derniers, cependant, sont rarement formés à la communication des résultats de leurs recherches à des non-scientifiques et à des non-praticiens.

S’appuyant sur les liens historiques entre l’art et la science et convaincue que l’art peut contribuer à reconstruire le lien mondial et sociétal entre la culture et la nature tel qu’il est reflété par l’anthropologie et l’histoire de l’art écocritique, la session proposée cherche à discuter des stratégies pour surmonter la séparation traditionnelle entre histoire de l’art, conservation et sciences naturelles et appliquées.

Interventions :

Salon Roseraie 2 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8002 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=7594 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8270 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=9436 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=9215 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8372 »}]