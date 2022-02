Penser la biorégion depuis le territoire (Rencontre en ligne) En ligne, 24 mars 2022, Saint-Sauveur-Villages.

En ligne, le jeudi 24 mars à 18:00

**Accueillies en résidence par Territoires pionniers et la commune, Chloé Gautrais, Rose Hewins et Maud Corcoral sont allées à la rencontre de Saint-Sauveur-Villages, de son bocage et de ses habitantes et habitants en 2021. Dans une approche biorégionale, elles se sont intéressées au cycle de fabrication du pain, et ont révélé des pratiques locales intimement liées au territoire, qu’elles ont ensuite mis en récit avec “Ce que le pain dit du pays”.** Pendant six semaines, réparties entre juin et novembre 2021, Chloé Gautrais, Rose Hewins et Maud Corcoral ont été accueillies en résidence à Saint-Sauveur-Villages (Manche) par Territoires pionniers et la commune. Vivre et travailler sur place, tel est le principe d’une résidence, afin de se laisser imprégner du lieu, s’ouvrir à la rencontre, et offrir des espaces d’échange, de partage et d’expérimentation collective. L’intention est d’offrir des regards étrangers sur ce territoire, et de créer des opportunités de rencontre, en un geste tendu vers les élu·es et les habitant·es du territoire. Cette résidence a eu pour intention de rendre visible ce qui est là et qui constitue la culture propre à cette commune rurale, de révéler des potentiels et opportunités alors que les effets du dérèglement climatiques sont déjà sensibles dans cette partie du Cotentin. Pour les résidentes, il ne s’agissait pas de concevoir un projet, mais plutôt de produire un récit avec et pour celles et ceux qui vivent ici, dans le but d’aider à révéler et façonner des visions partagées du territoire, et d’imaginer collectivement comment le réhabiter dans une perspective biorégionale. “ Vecteur de liens et de convivialité, mais aussi porte d’entrée pour déchiffrer les singularités du territoire, nous avons choisi le pain pour parler des liens qui unissent les habitants à ce qui les entoure : la terre, les paysages, les sources d’énergies, etc… Le pain vient ici dévoiler les savoir-faire présents sur le pays, terre de bâtisseurs dont les boulangeries et fours à pain en sont l’emblème. Comment avons-nous su bâtir avec ce qui est présent sous nos pieds, et comment se servir de ces savoir-faire locaux pour envisager le futur à venir ? “ Quelques mois après la restitution de leur démarche, les résidentes reviendront sur leur expérience à Saint-Sauveur-Villages, retours qui seront enrichis par les témoignages des représentants de la commune et de Territoires pionniers. Cette rencontre accompagne la sortie de la publication Ce que le pain dit du pays, fruit de cette résidence, qui sera diffusée à l’occasion de Chantiers communs, en version papier à destination de tous les foyers de Saint-Sauveur-Villages, et en version numérique à feuilleter ou télécharger sur le site de Territoires pionniers. Chloé Gautrais, Rose Hewins et Maud Corcoral, sont diplômées d’État en architecture, en urbanisme, ou bien les deux. Jusqu’ici leurs recherches et expériences leur ont permis de cheminer entre permaculture et biorégionalisme. Elles sont animées par ce questionnement persistant au travers de leurs pratiques professionnelles : en étude des milieux humides et ateliers de concertation, études urbaines et environnementales, pratique de la maîtrise d’œuvre et construction… «Convaincues que nos disciplines ne sauraient exister hors-sols, nous sommes attentives à donner la voix au territoire lui-même, en un chant issu à la fois de la parole habitante et de l’étude des milieux.» Avec Chloé Gautrais, Rose Hewins, Maud Corcoral, Marin Schaffner, co-auteur de Qu’est-ce qu’une biorégion ?, les élu·es de Saint-Sauveur-Villages et Territoires pionniers

En ligne – lien de connexion sur inscription (chantierscommuns.fr)

