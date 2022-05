Penser, faire ensemble : initiation à l’intelligence collective Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pense-t-on vraiment mieux à plusieurs que tout ou toute seule ? Et dans quelles conditions ? Lors de cette formation, nous nous interrogerons ensemble sur ce qu’est l’intelligence collective et sur les freins et les leviers pour faire émerger une réflexion ou des solutions ensemble. Cette journée sera aussi l’occasion de tester des outils et techniques d’animation d’intelligence collective. **Tarifs** adhérent de Starting-Block : Gratuit Bénévole : Gratuit Salarié ou volontaire (pris en charge par sa structure) : 35 euros **Informations** Pour vous inscrire, suivez ce lien : [[https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/penser-faire-ensemble-initiation-a-l-intelligence-collective](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/penser-faire-ensemble-initiation-a-l-intelligence-collective)](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/penser-faire-ensemble-initiation-a-l-intelligence-collective) Une question ? Contactez Marion à [coordo@starting-block.org](mailto:coordo@starting-block.org) Une journée de formation pour ceux et celles qui souhaitent s’initier à la démarche, aux outils et aux techniques de facilitation d’intelligence collective Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6 76bis rue de Rennes, Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris

