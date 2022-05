Penser et figurer l’animal à l’époque moderne Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Penser et figurer l’animal à l’époque moderne Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 4 juin 2022, Fontainebleau. Penser et figurer l’animal à l’époque moderne

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le samedi 4 juin à 10:00

Les expositions « Les animaux du roi » (Versailles), « Le portrait animal aux XVIIe et XVIIIe siècles » (musée de la Chasse et de la Nature) et le colloque « Portait et animal à la Renaissance », montrent que les représentations artistiques et intellectuelles des animaux sont en mutation. Ces créations éclairent les diverses perceptions de l’animal jusqu’aux travaux du premier éthologiste, Ch.-G. Leroy (1723-1789), chasseur-philosophe promoteur des intelligence et sensibilité animales. Penser les animaux figurés appelle à croiser histoire de l’art, anthropologie, éthologie et philosophie. _ Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Penser et figurer l’animal à l’époque moderne Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2022-06-04 was last modified: by Penser et figurer l’animal à l’époque moderne Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 4 juin 2022 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne