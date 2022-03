Penser à partir du paysage : le paysage des autres Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Que signifie un paysage dans des cultures où il n’existe ni figuration des paysages – picturale ou littéraire – ni espace anthropisé ou appréhendé par un sujet?

Au-delà des traditionnels outils d’analyse, Philippe Descola propose une nouvelle voie pour définir ce qu’est un paysage.

Au-delà des traditionnels outils d’analyse, Philippe Descola propose une nouvelle voie pour définir ce qu’est un paysage.

