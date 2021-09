Pensée Rhizomatique Galerie l’Hirondelle des Quais, 16 septembre 2021, Arles.

Pensée Rhizomatique

du jeudi 16 septembre au jeudi 7 octobre à Galerie l’Hirondelle des Quais

En collaboration avec la **Galerie Itinérante à l’Espace Van Gogh-Arles,** dirigée par Madame Rosette Nicolaï Directrice de la FUP AIC et la Galerie l’Hirondelle des Quais-Arles nous proposerons l’exposition: **« Pensée Rhizomatique »** LISA JACOMEN & VALENTIN CALAIS, 2 jeunes et brillants étudiants diplômés de l’ESADTPM. Exposition du 16 septembre au 7 octobre 2021 du lundi au samedi / de 12h à 16h- entrée libre, ouvert à tous **Vernissage le jeudi 16 septembre à 12h30, en présence des artistes** et **du groupe chorégraphique Pierre de Lune composé de jeunes danseurs issus de l’école de danse Katia Pierre**. Moment unique et précieux à partager … ! débats échanges public/artiste autour de l’exposition. **Lisa Jacomen** aborde la peinture processuelle à travers ses multiples couches temporelles, l’exploration de son matériau et de son support, souvent récupérés ou recyclés, en privilégiant les grands formats. Son travail consiste, par des perturbations de la perception visuelle, en utilisant des techniques de masquage, des procédés de camouflage, à créer des ruptures avec la perception usuelle. La finalité est de perdre le regard avec un certain nombre de contradictions, de déjouer les chemins logiques du cerveau, afin de plonger le spectateur dans une attention accrue à une autre réalité, un autre espace perceptif : celui de la peinture. Diplômée en 2020 de l’École Supérieure d’Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM), elle continue ses recherches picturales motivées par leur propre processus de fabrication, s’autorisant les changements de perspectives afin de garder irrésolu un in-fini qui pose question et qui de ce fait, reste moteur de potentiel créatif pour elle, comme pour le spectateur. Au fil de son activité plastique, **Valentin Calais** hybride les références à l’histoire de l’art, à la culture populaire ainsi qu’à son histoire personnelle. Pour ce faire, il n’hésite pas à exploiter la citation et l’analogie lui permettant de rapprocher les sensations, les sémantiques, les registres et les médiums. Pluridisciplinaire, le plasticien s’adonne à entretenir ce jeu de contraste ou d’entre-deux sur tous les médiums d’arts. Par ses associations, il s’interroge et remet en cause le statut et les échelles de valeur que nous attribuons aux œuvres et aux non-œuvres. Pendant ses deux dernières années d’études à l’ESADTPM, il finira par répertorier ses travaux sous forme de collection d’artiste, celle-ci visant à mettre en évidence un ensemble de liaisons singulières – entre différents objets et travaux plastiques – et étant organisée sous forme de rhizome. En permanence, l’accessibilité du site aux services de secours, et prévision des aménagements sanitaires adaptés à la manifestation.

Entrée Libre

Exposition « Pensée Rhizomatique » Lisa Jacomen & Valentin Calais

Galerie l’Hirondelle des Quais 75 bis quai de la Roquette 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



2021-09-16T12:30:00 2021-09-16T16:00:00;2021-09-17T12:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-20T12:00:00 2021-09-20T16:00:00;2021-09-21T12:00:00 2021-09-21T16:00:00;2021-09-22T12:00:00 2021-09-22T16:00:00;2021-09-23T12:00:00 2021-09-23T16:00:00;2021-09-24T12:00:00 2021-09-24T16:00:00;2021-09-25T12:00:00 2021-09-25T16:00:00;2021-09-27T12:00:00 2021-09-27T12:30:00;2021-09-27T12:30:00 2021-09-27T16:00:00;2021-09-28T12:00:00 2021-09-28T16:00:00;2021-09-29T12:00:00 2021-09-29T16:00:00;2021-09-30T12:00:00 2021-09-30T16:00:00;2021-10-01T12:00:00 2021-10-01T16:00:00;2021-10-02T12:00:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-04T12:00:00 2021-10-04T16:00:00;2021-10-05T12:00:00 2021-10-05T16:00:00;2021-10-06T12:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-07T12:00:00 2021-10-07T16:00:00