Sarcelles Salle André Malraux Sarcelles, Val-d'Oise Pense par toi-même Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Pense par toi-même Salle André Malraux, 9 novembre 2021, Sarcelles. Pense par toi-même

Salle André Malraux, le mardi 9 novembre à 20:30

À travers son flot de paroles et ses pensées pleines de bon sens, Samy va sans le savoir enclencher le processus de la maïeutique socratique dans laquelle Philippe se laissera entraîner, porté par sa passion pour la philosophie. **Marilu Production** Auteur et mise en scène : **Gérard Darier** Avec : **Karim Leery** et **Gérard Darier** Musique : **Maxime Aubry**

Tarifs saison culturelle

Ancré dans la réalité de son quotidien, doutant de l’honnêteté du prof de philo, Samy réagit, contredit, s’oppose. Face à lui, Philippe, sera séduit par son esprit de discernement. Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:30:00 2021-11-09T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Salle André Malraux Adresse Rue Taillepied - 95200 SARCELLES Village Ville Sarcelles lieuville Salle André Malraux Sarcelles