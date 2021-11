Paris SUPERSONIC île de France, Paris Penny Was Right • My Thinking Face • Atrahasis / Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 8 décembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! – PENNY WAS RIGHT • Release Party ! (Punk rock – Upstartz Records – Paris, FR) Le groupe délivre une musique énergique et sans artifices à la croisée du punk rock californien et de la pop rock notamment avec la voix de Dalia, qui peut parfois nous rappeler celle de la chanteuse P!nk. Influencés par les icônes du mouvement (Blink 182, Sum41, Billy Talent), Penny Was Right s’inspire aussi d’autres influences un peu plus énervées comme Rise Against, Alter Bridge, The Distillers ou même Bring Me the Horizon. Le groupe viendra vous présenter son nouvel album « Happy Machine », dont la sortie est prévue pour fin 2021 sous le label allemand « Upstartz Records ». Les 3 influences: Rise Against, Blink 182, Billy Talent https://pennywasright.bandcamp.com https://youtu.be/dK8OElYACxE – MY THINKING FACE (Alternative rock – Paris,FR) Formé à Paris en 2014 par Nicolas Recazin, chanteur/songwriter, My Thinking Face viendra vous présenter leur 2ème album “The Meltdown” sorti en 2021, résolument rock et puissant, qui reflète l’énergie et la passion de leurs concerts. Les 3 influences: Manchester Orchestra, Frightened Rabbit, Feeder https://mythinkingface.bandcamp.com/ https://youtu.be/vA1MqMQvH8w – ATRAHASIS (Progressive rock – Caen,FR) “Atrahasis”, de l’akkadien ḫaṭṭu ḫasīsu. Les 4 garçons racontent les incompréhensions et les tumultes d’une époque au travers de textes puissants et de notes soudées à l’arc électrique. Le groupe caennais promet un rock énervé qui s’autorise des nappes progressives, aux portes du stoner, soutenues par des harmonies vocales aériennes inspirées des groupes du courant psychédélique des années 80. En quête perpétuelle du renouveau, synergie du calme et de la tempête, le groupe, fondé en 2021, défend son 1er EP Positive Damages en guise de pied au plancher et de revanche sur l’existence Les 3 influences: Foals, Radiohead, Porcupine Tree https://thisisatrahasis.bandcamp.com/releases https://youtu.be/swx3fuj68dI Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://www.facebook.com/events/1074627063346969

