LENI PENNY LANE PUB Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

LENI Jeudi 23 novembre, 21h00 PENNY LANE PUB

LENI, c’est l’histoire du voyage d’un petit bonhomme qui s’aventure dans l’espace depuis la nuit des temps. Il va se retrouver par hasard sur Terre, où progressivement vont se dessiner les paysages et les êtres qui l’habitent.

Racontée par le duo composé de Nicolas Audouin et Léo Kappes, l’univers prend la forme de chansons et de morceaux plus ouverts dans lesquels s’entremêlent improvisations et formes écrites, chansons pop et structures plus complexes, emprunts de jazz et de musiques libres, de rock ou encore de folk.

Facebook

Bandcamp

Vidéo

PENNY LANE PUB 1 rue de Coetquen, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02.90.89.40.28 https://www.facebook.com/pennylanerennes/?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.facebook.com/lenilacommeca/ »}, {« link »: « https://lenilacommeca.bandcamp.com/album/ep-1-2020 »}, {« data »: {« author »: « LENI », « cache_age »: 86400, « description »: « These Eyes – LENInnComposu00e9 par LENI nPrise de son par Olivier RoisinnMixu00e9 par Lu00e9o Kappes nClip ru00e9alisu00e9 par Hugo Torre navec l’aide de Merlin, Yoann, Elia, Coline, Nathan , Jean et Alice pour les prises de vues. nMerci encore u00e0 vous ! nnnLENInLu00e9o Kappes – batterie, voixnHugo Torre – claviers, voix nNicolas Audouin – claviers, clarinette, voixnnnLENI fait partie du Collectif Tu00e9lu00e9cascade : https://www.instagram.com/telecascade/nnnLENInlenilacommeca@gmail.comnhttps://www.facebook.com/lenilacommecanhttps://www.instagram.com/leni.musique/ », « type »: « video », « title »: « THESE EYES – LENI – Live Session », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/vHOvl6nFsVc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=vHOvl6nFsVc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdPROhysV-qWonydBF8_l0w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=vHOvl6nFsVc&fbclid=IwAR2Jnq0CtKEJnb8T8YNvDf2VtkhteWIjiqXjib2utGPi6ExT5Bw7hAu7OEc »}] Whisky, cocktails, beer, fingerfood and live music.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

art pop jazz