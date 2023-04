Producteur d’un jour 15 Chemin des Mesliers, 24 octobre 2023, Pennedepie.

Munis d’un panier et de vos bottes, venez ramasser des pommes à cidre dans nos vergers. Broyées puis pressées, vous apprécierez toute leur richesse aromatique. Activité suivie d’un goûter normand ( pain d’épices aux pépites de chocolat et teurgoule artisanale), dégustation cidre, pommeau et calvados pour les adultes..

2023-10-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-10-24 17:00:00. .

15 Chemin des Mesliers Producteur d’un jour au Manoir d’Apreval

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



Equipped with a basket and your boots, come and pick cider apples in our orchards. Crushed then pressed, you will appreciate all their aromatic richness. Activity followed by a Norman snack (gingerbread with chocolate chips and homemade teurgoule), cider, pommeau and calvados tasting for adults.

Con una cesta y sus botas, venga a recoger manzanas para sidra en nuestros huertos. Machacadas y prensadas, apreciará toda su riqueza aromática. Actividad seguida de una merienda normanda (pan de especias con trocitos de chocolate y teurgoule casero), degustación de sidra, pommeau y calvados para adultos.

Mit einem Korb und Stiefeln ausgerüstet, können Sie in unseren Obstgärten Äpfel für den Apfelwein sammeln. Sie werden zerkleinert und dann gepresst, um ihren ganzen aromatischen Reichtum zu genießen. Anschließend gibt es einen normannischen Imbiss (Lebkuchen mit Schokoladenstückchen und hausgemachter Teurgoule), eine Verkostung von Cidre, Pommeau und Calvados für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-04-21 par Calvados Attractivité