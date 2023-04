Visites guidées de l’été 15 Chemin des Mesliers, 1 juillet 2023, Pennedepie.

Visites guidées du domaine, de la zone de production et des chais à colombages du XVIIIème siècle, suivies d’une dégustation cidre, pommeau et calvados.

Visite en français à 11h, visite en anglais à 15h..

2023-07-01 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-01 12:00:00. .

15 Chemin des Mesliers Manoir d’Apreval

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



Guided tours of the estate, the production area and the 18th century half-timbered cellars, followed by a cider, pommeau and calvados tasting.

Visit in French at 11am, visit in English at 3pm.

Visitas guiadas de la finca, la zona de producción y las bodegas con entramado de madera del siglo XVIII, seguidas de una degustación de sidra, pommeau y calvados.

Visita en francés a las 11 h, visita en inglés a las 15 h.

Führungen durch das Weingut, den Produktionsbereich und die Fachwerkkeller aus dem 18. Jahrhundert, gefolgt von einer Verkostung von Cidre, Pommeau und Calvados.

Führung auf Französisch um 11 Uhr, Führung auf Englisch um 15 Uhr.

