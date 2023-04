Atelier cocktails au calvados 15 Chemin des Mesliers, 25 avril 2023, Pennedepie.

Visite guidée du domaine et de ses chais à colombages du XVIIIème siècle, suivie d’un atelier réalisation de 2 cocktails au calvados.

2023-04-25 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-25 13:00:00. .

15 Chemin des Mesliers Manoir d’Apreval

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



Guided tour of the estate and its 18th century half-timbered cellars, followed by a workshop to make 2 calvados cocktails

Visita guiada de la finca y de sus bodegas con entramado de madera del siglo XVIII, seguida de un taller de elaboración de 2 cócteles de calvados

Geführte Besichtigung des Weinguts und seiner Fachwerkkeller aus dem 18. Jahrhundert, gefolgt von einem Workshop zur Herstellung von 2 Calvados-Cocktails

