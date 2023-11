Marché de noël PENNE_salle des fêtes Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Marché de noël
Samedi 9 décembre, 14h00
PENNE_salle des fêtes

L’APE (Association des Parents d’Eleve) et la mairie de Penne ont le plaisir de vous convier à cette première édition du marché de noël.

Venez préparer les fêtes dans une ambiance conviviale.

Au programme: Artisanat et produits locaux

« Vide ta chambre »

Petite restauration

Soirée musicale
PENNE_salle des fêtes
salle des fêtes
Saint-Astier 24110
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

