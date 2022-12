chantier participatif PENNE_salle des fêtes Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

chantier participatif PENNE_salle des fêtes, 27 décembre 2022, Saint-Astier. chantier participatif Mardi 27 décembre, 10h00 PENNE_salle des fêtes Mairie de Penne – Réunions PENNE_salle des fêtes salle des fêtes Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Chantier participatif

Démontage de la scène bois surélevée de la salle des fêtes afin de faire place nette aux futurs aménagements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-27T10:00:00+01:00

2022-12-27T12:30:00+01:00

