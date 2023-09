Assemblée municipale – Bélaygues penne Penne Catégories d’Évènement: Penne

Tarn Assemblée municipale – Bélaygues penne Penne, 29 septembre 2023, Penne. Assemblée municipale – Bélaygues Vendredi 29 septembre, 18h30 penne Assemblée municipale délocaliséee au hameau de Belaygues

venez nombreux rencontrer vos élus penne penne Penne 81140 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:30:00+02:00 – 2023-09-29T20:30:00+02:00

2023-09-29T18:30:00+02:00 – 2023-09-29T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Penne, Tarn Autres Lieu penne Adresse penne Ville Penne Departement Tarn Lieu Ville penne Penne latitude longitude 44.0767;1.73031

penne Penne Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penne/