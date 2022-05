Stage de Tissage du 17 au 21 février 2020 Atelier Sylvie Boyer 1 rue Bombecul Penne-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Stage de Tissage du 17 au 21 février 2020 Atelier Sylvie Boyer 1 rue Bombecul, 17 février 2020 09:30, Penne-d'Agenais. 17 – 21 février 2020 Sur place Sur inscription – 500 € les 30 h sur 5 jours. https://www.sylvieboyer-tissage.com/stages-formations-details, sylvieboyer47@aol.com, 00553366866 Apprentissage des techniques de tissage artisanal sur divers métiers à tisser dans l’atelier d’une professionnelle reconnue du tissage d’art. Initiation ou perfectionnement du 17 au 21 février 2020 vous apprenez la conception d’un tissu, la préparation de la chaîne, les armures principales, la pratique sur logiciel textile, la réalisation d’échantillons et la pratique sur métier de 4 à 8 cadres ou bien la tapisserie de lice. Initiation : du petit cadre à tapisserie au métier de table, du métier à 4 cadres au métier de haute lice, selon votre choix. Perfectionnement : Ce stage vous propose d’acquérir de nouvelles techniques et/ou de consolider vos acquis dans l’apprentissage théorique et pratique. Le programme est établi selon vos envies. Tarifs fournitures comprises. 5 jours: 30h – 500 € – Atelier Sylvie Boyer 1 rue Bombecul PENNE-D’AGENAIS 47140 Penne-d’Agenais Porte de Ricord Lot-et-Garonne lundi 17 février 2020 – 09h30 à 12h30

lundi 17 février 2020 – 14h30 à 17h30

mardi 18 février 2020 – 09h30 à 12h30

mardi 18 février 2020 – 14h30 à 17h30

mercredi 19 février 2020 – 09h30 à 12h30

mercredi 19 février 2020 – 14h30 à 17h30

jeudi 20 février 2020 – 09h30 à 12h30

jeudi 20 février 2020 – 14h30 à 17h30

vendredi 21 février 2020 – 09h30 à 12h30

vendredi 21 février 2020 – 14h30 à 17h30

Heure : 09:30 - 17:30

