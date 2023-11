NADAL OCCITAN : LUTZ EN CAMIN Pennautier, 20 décembre 2023, Pennautier.

Pennautier, Aude

Un espectacle que mèscla musica e cants en dirèct amb una multidifusion sul tèma de la lutz en aquestes temps emblematics de Santa-Luça e de Nadal.

Un spectacle, inspiré du répertoire poétique occitan du XIème au XXIème siècles. De l’amor cortés des troubadours à l’expression surréaliste de Bernat Manciet, du sonnet d’André Dupré à la voix des poètes de la jeune génération (Maëlle Dupon, Aurélia Lassaque, Silvan Chabaud), un panorama subjectif et musical de la langue occitane. Des compositions originales où s’apprivoisent et se mêlent sonorités traditionnelles gasconnes, musique électronique et expérimentations vocales.

Avec Joan-Francés Tisnèr, voix, tambourin, machines ; Jordan Tisnèr, voix, tambourin, percussions ; Jakez Aymonino, voix, guitares, machines ; Sanz Grosclaude, mise en espace sonore.

2023-12-20 18:30:00

Pennautier 11610 Aude Occitanie



A show inspired by the Occitan poetic repertoire from the 11th to the 21st centuries. From the amor cortés of the troubadours to the surreal expression of Bernat Manciet, from André Dupré’s sonnet to the voices of the younger generation of poets (Maëlle Dupon, Aurélia Lassaque, Silvan Chabaud), a subjective and musical panorama of the Occitan language. Original compositions that blend traditional Gascon sounds, electronic music and vocal experimentation.

With Joan-Francés Tisnèr, vocals, tambourine, machines; Jordan Tisnèr, vocals, tambourine, percussion; Jakez Aymonino, vocals, guitars, machines; Sanz Grosclaude, sound direction

Un espectáculo que mezcla música y cantos en directo con una multidifusión sobre el tema de la lengua en estos tiempos emblemáticos de Santa-Luça y de Nadal.

Un espectáculo inspirado en el repertorio poético occitano de los siglos XI al XXI. Del amor cortés de los trovadores a la expresión surrealista de Bernat Manciet, del soneto de André Dupré a las voces de poetas de la generación más joven (Maëlle Dupon, Aurélia Lassaque, Silvan Chabaud), un panorama subjetivo y musical de la lengua occitana. Composiciones originales que mezclan los sonidos tradicionales gascones con la música electrónica y la experimentación vocal.

Con Joan-Francés Tisnèr, voz, pandereta, máquinas; Jordan Tisnèr, voz, pandereta, percusión; Jakez Aymonino, voz, guitarras, máquinas; Sanz Grosclaude, diseño sonoro

Eine Aufführung, inspiriert vom okzitanischen poetischen Repertoire des 11. bis 21. Vom amor cortés der Troubadoure bis zum surrealistischen Ausdruck von Bernat Manciet, vom Sonett von André Dupré bis zu den Stimmen der Dichter der jungen Generation (Maëlle Dupon, Aurélia Lassaque, Silvan Chabaud), ein subjektives und musikalisches Panorama der okzitanischen Sprache. Originalkompositionen, in denen sich traditionelle Klänge aus der Gascogne, elektronische Musik und Stimmexperimente zähmen und vermischen.

Mit Joan-Francés Tisnèr, Stimme, Tamburin, Maschinen; Jordan Tisnèr, Stimme, Tamburin, Perkussion; Jakez Aymonino, Stimme, Gitarren, Maschinen; Sanz Grosclaude, Klangraumgestaltung

