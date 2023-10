MARCHÉ DE NOËL ET D’ARTS CRÉATIFS Pennautier, 26 novembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Organisé par l’association « Du Sapin au Jardin ».

Pôle Gourmand et Stands de créations de Noël

Ateliers adultes : composition florale de Noël, Atelier Enfants : création de boules de Noël en laine.

Entrée gratuite et ateliers payants..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Pennautier 11610 Aude Occitanie



Organized by the « Du Sapin au Jardin » association.

Pôle Gourmand and Stands for Christmas creations

Adult workshops: Christmas flower arrangements, Children’s workshop: creation of woollen Christmas baubles.

Free admission and paying workshops.

Organizado por la asociación « Du Sapin au Jardin ».

Puestos de comida y artesanía navideña

Talleres para adultos: arreglos florales navideños, Taller infantil: creación de adornos navideños de lana.

Entrada gratuita y talleres de pago.

Organisiert von der Vereinigung « Du Sapin au Jardin » (Tanne im Garten).

Pôle Gourmand und Stände mit weihnachtlichen Kreationen

Workshops für Erwachsene: Weihnachtsgestecke, Workshop für Kinder: Herstellung von Weihnachtskugeln aus Wolle.

Freier Eintritt und kostenpflichtige Workshops.

