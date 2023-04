LES VENDEURS D’ENCLUMES Place du Coustou, 5 mai 2023, Pennautier.

CHANSON ROCK

Tout public. Durée 1h30

Plus qu’une expérience, les Vendeurs d’enclumes était une aventure. Une première plongée dans la vie et dans l’art.

Dans l’extase de la scène, dans les tumultes de la création. Valérian Renault et les musiciens du groupe avaient à peine vingt ans quand ils se sont essayés à cette aventure. Elle était collective et exaltante. suffisamment belle pour donner l’envie de recommencer quand ce serait le bon moment. Forts de ces sept années de pause, c’est avec maturité et détermination, sagesse et fougue, qu’ils sont prêts à repartir à l’aventure. La nouvelle

équipe n’est pas inédite : tous les musiciens ont déjà fait partie des Vendeurs d’enclumes à un moment ou à un autre de la vie du groupe. La tournée, prévue pour 2022, proposera donc au public des compositions phares des Vendeurs d’enclumes, une sorte de tour d’horizon avec les meilleurs titres du groupe. Mais, c’est avec une certaine fureur d’écrire que des nouvelles compositions ont d’ores et déjà été mises sur la table. Il y aura donc les incontournables et les nouveautés qui donneront de nouvelles couleurs au répertoire. Le format du concert sera revisité pour en faire un spectacle à part entière.

Concert accueilli avec l’association 11Bouge.

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

Place du Coustou

Pennautier 11610 Aude Occitanie



ROCK SONG

All public. Duration 1h30

More than an experience, Les Vendeurs d’enclumes was an adventure. A first dive into life and art.

In the ecstasy of the stage, in the tumult of creation. Valérian Renault and the musicians of the group were barely twenty years old when they tried this adventure. It was collective and exhilarating. Beautiful enough to make you want to do it again when the time was right. After a seven-year break, they are now ready to embark on the adventure with maturity and determination, wisdom and enthusiasm. The new

the new team is not new: all the musicians have already been part of the Anvil Sellers at one time or another in the life of the group. The tour, scheduled for 2022, will offer the public some of the Anvil Sellers’ best compositions, a sort of overview with the band’s best songs. But, it is with a certain fury to write that new compositions were already put on the table. There will be the unavoidable ones and the new ones that will give new colors to the repertoire. The format of the concert will be revisited to make it a show in its own right.

Concert hosted with the association 11Bouge

CANCIÓN DE ROCK

Para todos los públicos. Duración 1h30

Más que un experimento, Les Vendeurs d’enclumes fue una aventura. Una primera inmersión en la vida y el arte.

En el éxtasis del escenario, en el tumulto de la creación. Valérian Renault y los músicos del grupo apenas tenían veinte años cuando se lanzaron a esta aventura. Fue colectivo y estimulante. Lo suficientemente bello como para querer volver a hacerlo cuando sea el momento adecuado. Tras una pausa de siete años, ahora están preparados para embarcarse en la aventura con madurez y determinación, sabiduría y entusiasmo. El nuevo

el nuevo equipo no es nuevo: todos los músicos ya han formado parte de los Anvil Sellers en un momento u otro de la vida del grupo. La gira, prevista para 2022, ofrecerá al público una selección de las composiciones más populares de los vendedores de Anvil, una especie de repaso de las mejores canciones de la banda. Sin embargo, ya se han puesto sobre la mesa nuevas composiciones con cierta pasión por la escritura. Habrá los habituales y los nuevos, que darán nuevos colores al repertorio. Se revisará el formato del concierto para convertirlo en un espectáculo en sí mismo.

Concierto organizado con la asociación 11Bouge

ROCK CHANSON

Für alle Altersgruppen. Dauer 1,5 Stunden

Mehr als ein Experiment: « Les Vendeurs d’encambumes » war ein Abenteuer. Ein erstes Eintauchen ins Leben und in die Kunst.

In die Ekstase der Bühne, in die Tumulte der Kreation. Valerian Renault und die Musiker der Band waren kaum zwanzig Jahre alt, als sie sich an dieses Abenteuer wagten. Es war kollektiv und aufregend. Schön genug, um den Wunsch zu wecken, es noch einmal zu versuchen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Gestärkt durch die siebenjährige Pause sind sie nun mit Reife und Entschlossenheit, Weisheit und Temperament bereit, das Abenteuer erneut zu beginnen. Das neue Team

team ist nicht neu: Alle Musiker waren bereits zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben der Band Teil der Ambossverkäufer. Die für 2022 geplante Tournee wird dem Publikum also die wichtigsten Kompositionen der Ambossverkäufer bieten, eine Art Tour d’Horizon mit den besten Titeln der Band. Aber mit einer gewissen Schreibwut wurden schon jetzt neue Kompositionen auf den Tisch gelegt. Es wird also die unumgänglichen Stücke und die Neuheiten geben, die dem Repertoire neue Farben verleihen werden. Das Format des Konzerts wird überarbeitet, um es zu einer vollwertigen Aufführung zu machen.

Konzert mit dem Verein 11Bouge veranstaltet

