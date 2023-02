Penn Sardin Series #1 Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistere En cet été 2023, revivez la génèse de cette régate longe-côte douarneniste originale signée Dom Le Bihan.

Après le succès des éditions des saisons 2021 & 2022, retrouvez l’esprit pop de la Penn Sardin Séries : Une régate de bord de mer, longeant les plages, frôlant les brisants du Rheun et du Flimiou, zigzaguant des Roches Blanches au port du Rosmeur. Une belle alternative aux régates courues en milieu de baie, dont le parcours, au large, exclue les spectateurs terriens.

L’évènement d’été convivial, sans autre enjeu que le plaisir de matcher ensemble. Un rendez-vous insolite, joyeux, ouvert à tous types d’engins à voile, et surtout intégralement visible depuis la côte.

Une régate ouverte aux voileux de toutes catégories, en solo ou en équipage, pour le plaisir de la glisse et le goût de la fête. Douarnenez

