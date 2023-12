Trail de Trévarez & Randos Marche 2024 – 16ème édition Penn Ar Pont Châteauneuf-du-Faou Catégories d’Évènement: Châteauneuf-du-Faou

Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 08:00:00

fin : 2024-02-11 . > Trail de Trévarez : 7, 13 & 22 km – Inscriptions sur Klikego TRAIL 22km – 9h15

TRAIL 13KM – 10h Inscrits au Challenge Armor Argoat:

TRAIL 7KM – 10h05 > Randos marche: inscriptions sur place de 8h à 11h: 5, 10 & 15 km Départ et arrivée au site de Penn ar pont à Châteauneuf-du-Faou 1€ par inscription reservé à: Céline et Stéphane, Secours Catholique, Secours Populaire et Vaincre la Mucoviscidose .

Penn Ar Pont

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-26

