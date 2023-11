Jamais le 2ème soir SALLE CAP CAVAL, 26 novembre 2023, PENMARCH.

Jamais le 2ème soir SALLE CAP CAVAL. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 17:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

SALLE CAP CAVAL (PLATESV-R-2022 -002075-002590-002592) PRESENTE CE SPECTACLE Quand les femmes font comme les hommes ! Comédie incontournable du moment, découvrez sans tarder Jamais le deuxième soir, pièce irrésistible signée Patrick Hernandez et Enver Recepovic (également à la mise en scène). La dualité entre homme et femme, voilà ce qui inspire cet auteur et metteur en scène, qui vise à chaque fois juste en abordant avec humour de vrais problèmes de société. Alors, pour toutes les déçues de l’amour ou, simplement, celles et ceux qui ont envie de passer une bonne soirée légèrement décalée, n’hésitez plus !Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.98.58.41.54 Enver Recepovic, PATRICK HERNANDEZ

Votre billet est ici

SALLE CAP CAVAL PENMARCH avenue de Skibereen Finistère

20.0

20.0 EUR

