2023-06-02 – 2023-06-03

Finistere Penmarch La municipalité organise un événement autour de la préservation des océans, le réchauffement climatique, la protection du littoral, les enjeux et l’avenir de la pêche bigoudène, etc. Depuis trois ans, nous imaginons un programme avec une thématique spécifique. Nous proposons des rencontres avec des professionnels, un ciné-débat, des balades en mer, expérimentations, ateliers dans les trois écoles de la ville, un village de l’océan, etc. Le programme est en cours d’élaboration. Cet événement est organisé sous le patronage de la Commission Française pour l’UNESCO. +33 2 98 58 60 19 Penmarch

