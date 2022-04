Penmarc’h fête l’océan Penmarch, 8 juin 2022, Penmarch.

Penmarc’h fête l’océan Penmarch

2022-06-08 – 2022-06-11

Penmarch Finistère

L’Unesco a choisi le 8 juin comme Journée Mondiale des Océans. Penmarc’h s’inscrit dans cet événement et a lancé sa première édition de la fête les Océans en 2021, destinée à se répéter chaque année. Le célèbre navigateur Roland Jourdain a été notre ambassadeur en 2021. La préservation de l’environnement et du milieu maritime font partie des grandes ambitions de l’équipe municipale. Élus et Agents municipaux se mobilisent pour que cette journée de sensibilisation et d’information soient une fête partagée avec tous les habitants. Animations sur différents lieux de ma commune.

+33 2 98 58 60 19

L’Unesco a choisi le 8 juin comme Journée Mondiale des Océans. Penmarc’h s’inscrit dans cet événement et a lancé sa première édition de la fête les Océans en 2021, destinée à se répéter chaque année. Le célèbre navigateur Roland Jourdain a été notre ambassadeur en 2021. La préservation de l’environnement et du milieu maritime font partie des grandes ambitions de l’équipe municipale. Élus et Agents municipaux se mobilisent pour que cette journée de sensibilisation et d’information soient une fête partagée avec tous les habitants. Animations sur différents lieux de ma commune.

Penmarch

dernière mise à jour : 2022-03-24 par