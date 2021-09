Penmarc'h Cinéma Eckmühl Penmarc’h Finistère, Penmarc'h Avant première Cinéma Eckmühl Penmarc’h Penmarc'h Catégories d’évènement: Finistère

Avant première Cinéma Eckmühl Penmarc’h, 22 octobre 2021 20:30, Penmarc'h. Vendredi 22 octobre, 20h30 Sur place Avant première au cinéma avant diffusion sur FR3 Bretagne le 25 octobre 2021 AVANT PREMIÈRE “LA BANDE DU 2-9” Un film de Severine Vermersch Cinéma Eckmühl Penmarc’h Rue du port kerity 29760 29760 Penmarc’h Finistère vendredi 22 octobre – 20h30 à 22h00

