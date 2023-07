Balade fluviale sur le canal de Garonne avec une péniche classée Bateau d’Intérêt Patrimonial Péniche Wakaï Le Mas-d’Agenais, 16 septembre 2023, Le Mas-d'Agenais.

Balade fluviale sur le canal de Garonne avec une péniche classée Bateau d’Intérêt Patrimonial 16 et 17 septembre Péniche Wakaï Gratuit. Entrée libre. 12 personnes maximum par sortie.

La péniche Wakaï, bateau centenaire de 30 mètres de long, vous propose une navigation sur le canal de Garonne, avec passage d’écluses. Tout au long de l’itinéraire qui vous mènera du Mas d’Agenais à Caumont sur Garonne en aller/retour, des explications vous seront fournis pour vous conter l’histoire du canal : sa construction, ses ouvrages, son commerce… et du bateau : patrimoine vivant du canal.

Péniche Wakaï 44 L'écluse, 47430 Le Mas d'Agenais Le Mas-d'Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine La péniche date de 1925 et a été classée Bateau d'Intérêt Patrimonial en Octobre 2022.

Il existe un endroit en France qui ressemble comme deux gouttes d’eau au Canal du Midi, avec le même climat, les mêmes platanes, mais avec beaucoup moins de monde : le Canal de Garonne.

Embarquez à bord de la péniche Wakaï, amarrée au Mas-d’Agenais, pour une croisière d’une journée avec déjeuner à bord, ou sur plusieurs jours, afin de découvrir la quiétude et les merveilleux ouvrages de ce canal.

Cette péniche hollandaise typique aux belles courbes est un modèle Luxemotor de 1925. Elle vous accueille sur ses 30 mètres de long et 4,70 mètres de large avec tout le confort nécessaire à votre bien être, notamment un bain nordique sur son pont avant pour ne rien manquer de la vue. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

