Péniche spectacle “Swinging Boris Vian” Bourg-des-Comptes, 20 mai 2022, Bourg-des-Comptes.

Péniche spectacle “Swinging Boris Vian” Bourg-des-Comptes

2022-05-20 – 2022-05-20

Bourg-des-Comptes Ille-et-Vilaine Bourg-des-Comptes

On vous propose un moment d’évasion et un gentil retour dans le temps sur la Péniche avec le spectacle “Swinging Boris Vian”.

La complicité contagieuse de Virginie Guilluy et Hugues Charbonneau, deux comédiens et chanteurs amoureux du jazz, prêtent leurs voix, profondes et généreuses, en l’honneur de Boris Vian.

Théâtre, jazz et chansons sont au programme.

Mais attention places limitées, réservations obligatoires !

mediatheque@bourgdescomptes.com +33 2 99 05 62 63

Bourg-des-Comptes

